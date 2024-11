Tennis e MotoGP, ascolti al top su Sky

Ascolti al top per la domenica delle grandi finali nella Casa dello Sport di Sky. A Torino 1 milione 173 mila spettatori medi complessivi per l’ultimo atto delle Atp Finals di tennis tra Sinner e Fritz. 3 milioni 100 mila spettatori medi complessivi su Sky e TV8 per l’ultimo Moto GP della stagione: è il miglior ascolto per un GP della top class da San Marino 2020

1 mln 173 mila spettatori medi complessivi per Sinner-Fritz su Sky

A Torino, il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz – dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha ottenuto in total audience 1 milione 173 mila* spettatori medi complessivi e 1 milione 800 mila** spettatori unici, con il 6,4% di share tv. In evidenza anche gli approfondimenti: 1 milione 300 mila spettatori medi complessivi** per la premiazione, 280 mila per lo studio pre gara e 497 mila per il post. Buoni ascolti anche per gli speciali “The Insider”, con 159 mila spettatori medi complessivi, e “Le Finals di Jannik”, che hanno ne hanno ottenuti 232 mila.