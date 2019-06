Un fenomenale Matteo Berettini ha conquistato la "Mercedes Cup", torneo Atp Tour 250 che si è disputato a Stoccarda, in Germania. Nel classico appuntamento che inaugura la stagione del tennis sull'erba e che avvicina a Wimbledon, il 23enne romano, che da lunedì sarà n°22 del ranking mondiale (best) ha battuto il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, 21 Atp e settima testa di serie del seeding. 6-4, 7-6 i parziali per Berrettini, al terzo trionfo in carriera dopo quelli a Gstaad 2018 e Budapest 2019, entrambi su terra rossa. L'impresa di Matteo vale doppio perché arrivata sull'erba, superficie storicamente ostica agli italiani: il romano è infatti il secondo azzurro a conquistare un torneo sul verde dopo Andreas Seppi, che vinse a Eastburne nel 2011. Berrettini succede nell'albo d'oro a un certo Roger Federer: insieme allo svizzero, da quando nel 2015 si gioca sull'erba, presenti anche i nomi di Nadal, Pouille e Thiem.

Berrettini, numeri da fenomeno

Anche contro Felix Auger-Aliassime, l'azzurro ha giocato un tennis efficace e concreto, come già visto contro Kyrgios, Khachanov (seconda testa di serie del seeding), Kudla e Struff. Ancora una volta, Matteo è stato solido al servizio, non lasciando nulla al rivale e piazzando il break nel terzo gioco del primo set per il 6-4 arrivato con un pazzesco 13/14 con la prima. Il Next Gen canadese non ha mollato, trascinando il secondo parziale al tie-break: l'azzurro annulla cinque set point e chiude 13-11 dopo un'ora e 47' di gioco. Berrettini, nono italiano a vincere 3 titoli, chiude il torneo senza perdere un set, con zero break subiti, 50 turni di servizio tenuti (di cui 19 a zero) e appena due palle break concesse in semifinale con Struff: numeri da Federer, numeri da fenomeno. Ora testa ad Halle, prima del galà londinese di Wimbledon.