Sinner e Rune regalano il punto più bello del torneo: uno scambio estenuante da 37 colpi, risolto da Jannik con uno schiaffo al volo. Standing ovation della Rod Laver Arena con i giocatori piegati in due dalla fatica. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

