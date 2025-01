Novak Djokovic ha lasciato il campo in modo polemico e senza rilasciare la consueta intervista post-vittoria dopo il match con Lehecka, tra lo stupore dei tifosi. Poi la spiegazione: "Un giornalista australiano ha mancato di rispetto a me e ai miei tifosi, non ho nulla contro il pubblico di Melbourne". Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Un ' giallo ' nella vittoria di Novak Djokovic che gli è valsa il 15° quarto di finale a Melbourne, il 61° della carriera a livello Slam. Dopo il convincente successo in tre set contro Jiri Lehecka , il n°7 del seeding ha lasciato il campo senza rilasciare la consueta intervista di campo che spetta al vincitore del match. Nole si è fatto dare il microfono da Jim Courier , ha ringraziato il pubblico che lo ha supportato e se n'è andato, tra qualche fischio dei tifosi. Il serbo si era lamentato parecchio con il giudice di sedia per il comportamento di qualche fan , specialmente nel terzo set, reo di averlo disturbato durante il gioco. Ma in conferenza stampa ha poi spiegato la vera motivazione del rifiuto di quell'intervista: un commento di un giornalista australiano di Channel 9 verso di lui e i suoi tifosi in una delle tante dirette da Melbourne.

Djokovic: "Un giornalista di Channel 9 ha offeso me e i miei tifosi serbi"

"Voglio solo chiarire il motivo per il quale non ho rilasciato l'intervista di campo a Courier, che è una pratica usuale. Qualche giorno fa, un presentatore che lavora qui alla televisione nazionale e che è broadcaster del torneo, ha insultato me e i miei fan serbi. Non si sono scusati pubblicamente. Ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9. Non avevo nulla contro il pubblico australiano, ci sono stati momenti di tensione ma sono finiti in campo come sempre. Non ho nemmeno nulla contro Jim Courier, ho solo scelto di non parlare per la televisione. Ora spetta a loro cercare di risolvere questa situazione". Nole ha poi spiegato la sua posizione anche con un video pubblicato sui canali social.