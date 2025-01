Meraviglioso Sonego: batte Tien e va ai quarti

Per la prima volta in carriera Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale di uno Slam. Il torinese ha battuto in quattro set l'americano Tien: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il punteggio in poco meno di due ore e mezza di gioco. Sonego attende ai quarti Shelton o Monfils. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Sonego diventa Lorenzo il magnifico. Per la prima volta in carriera il 29enne torinese accede ai quarti di finale di uno Slam e lo fa agli Australian Open. Dopo aver eliminato Joao Fonseca, Sonny ha battuto un altro teenager, l'americano Learner Tien: 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il punteggio in poco meno di due ore e mezza di gioco. Un match splendido da parte di Sonego, dominante al servizio (fatta eccezione per un solo game nel terzo set), incisivo nello scambio (58 vincenti) e sempre in controllo della partita.

La cronaca del match Sonego approccia bene il match, conquistando il break (a zero) in apertura. Lorenzo gestisce bene i turni di battuta e fatica soltanto nel nono gioco, al momento di chiudere il set: servono cinque set point e 16 punti giocati per archiviare il parziale. Sonego gioca in fiducia mentre Tien fatica dal punto di vista fisico per via di un problema alla coscia destra, fasciata da inizio partita. Il secondo set ha lo stesso copione: break in apertura e game al servizio dominati da Lorenzo che vince il 100% di punti con la prima in campo. L'unico passaggio a vuoto è nel secondo game del terzo set: non entra la prima a Sonego e Tien ne approfitta per conquistare il break, poi salvato nel quinto game con tre palle del controbreak annullate. L'azzurro, però, è stato bravo a resettare nel quarto set, in cui ha concesso soltanto un game al tennista americano. Leggi anche Sinner ai quarti: Rune battuto in 4 set