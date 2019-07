Si chiude domenica la 133^edizione del torneo di tennis su erba più importante al mondo, Wimbledon, con la finale del singolare maschile (ore 15) tra Roger Federer e Novak Djokovic in diretta su Sky Sport. Sempre domenica è in programma anche quella del doppio misto (18.45). Tutti gli incontri verranno trasmessi anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e saranno preceduti dallo “Studio Wimbledon” condotto da Eleonora Cottarelli, con Stefano Meloccaro in collegamento da Londra. Commenti e aggiornamenti anche sul nostro sito, l'app e i canali social ufficiali di Sky (Facebook, Instagram e Twitter), con #SkyTennis.

Federer-Djokovic , dove vedere la semifinale di Wimbledon

L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). Approfondimenti e studi anche su Sky Sport 24. Grazie al servizio SkyGo, sarà possibile vedere la partita su tutti i dispositivi mobili. Sul nostro sito e sulla app, invece, liveblog della partita, livescore, approfondimenti, video e statistiche.