Sinner a Roma, la conferenza LIVE dalle 15

Non è il primo infortunio all'anca accusato in carriera da Sinner. Ci sono due precedenti. Il primo risale al torneo di Roma 2022, quando Sinner chiese un medical time out nel quarto di finale contro Tsitsipas per la torsione dell'anca sinistra. Il secondo, invece, è datato gennaio 2023: durante il match contro Korda al torneo di Adelaide, l'azzurro accusò un problema ancora all'anca sinistra che lo costrinse a giocare claudicante per tutto il secondo set. Allora l'infortunio non si rivelò grave e Sinner disputò gli Australian Open, fermandosi negli ottavi di finale