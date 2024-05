Roma, è il giorno dei sorteggi: LIVE dalle 11

È il giorno dei sorteggi agli Internazionali d'Italia, in programma dalle 11 nella suggestiva location della Fontana di Trevi. Si partirà con il tabellone femminile, poi quello maschile: al via più di 20 italiani nei due tornei. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 19 maggio

LE TESTE DI SERIE E GLI AZZURRI AL VIA - L'ALBO D'ORO