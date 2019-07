Novak Djokovic ha conquistato Wimbledon e lo ha fatto in modo leggendario, annullando due match-point a Sua Maestà Roger Federer e battendolo 13-12 al tie-break del 5° set dopo quattro ore e 55' di gioco, che ne fa la finale più lunga nella storia del Championships. Per Nole si tratta della quinta affermazione a Londra (eguagliato Bjorn Borg), la seconda consecutiva dopo quella del 2018. Il numero 1 del mondo sale a quota 16 Slam, quattro negli ultimi cinque giocati con l'eccezione del Roland Garros. Federer, battuto per la terza volta in finale dal rivale serbo, vede sfumare il nono titolo, ma a 37 anni e 11 mesi ha dimostrato una longevità inimmaginabile. Ora appuntamento sul cemento americano, con la possibile rivincita tra Canada, Cincinnati e naturalmente US Open.