Novak Djokovic, vincitore di Wimbledon, racconta al pubblico, dal microfono dello speaker, le sue sensazioni dopo la bellissima finale vinta contro Roger Federer. "Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto". "Purtroppo - aggiunge il serbo dando un'ulteriore dimostrazione di fair play - in questo genere di partite uno dei due alla fine deve perdere". "Ognuno di noi ha avuto le proprie chance - aggiunge Djokovic -, io ho recuperato due suoi match point, ed è stato strano giocare il, tie-break sul 12 pari. Roger ha detto di dare ad altri 37enni le speranze, ma di sicuro lui ispira anche me". "So di averlo già detto - dice ancora il serbo -, ma quando ero un bimbo di cinque anni sognavo di diventare un tennista e questo è sempre stato il 'traguardo', volevo giocare e vincere qui, perché è una cosa superspeciale. E ora voglio dividere questo trofeo con mio figlio e miei genitori, che hanno sofferto in tribuna. E' un sogno diventato realtà anche l'aver vinto davanti a loro".