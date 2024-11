A Malaga l'Italia fa festa per la vittoria, la seconda consecutiva (la terza della storia azzurra), della Coppa Davis. Decisivi i successi in finale di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner contro l'Olanda. Al termine della celebrazione, Simone Bolelli – presente nei convocati di Filippo Volandri per le fasi conclusive di Malaga – ha parlato a Sky Sport: "È un'emozione unica, anche diversa rispetto all'anno scorso. Sono molto contento e fortunato di far parte di questa squadra che è veramente forte. Mi è dispiaciuto non esser sceso in campo, ma avendo un numero uno al mondo e un ex numero sei ci sta. Ci siamo meritati questa vittoria anche quest'anno, sono molto contento". Sul non aver giocato, lasciando spazio alla coppia di doppio formata da Sinner/Berrettini: "Ci sta tutta. Quando gli avversari hanno davanti il numero uno al mondo sentono la pressione. Io e Andrea eravamo pronti a entrare e Volandri lo sapeva ma è andata bene così. Questa è una competizione a squadre e conta raggiungere l’obiettivo". Infine, proprio su Berrettini: "Sono molto contento per lui. È passato da tanti infortuni, l’anno scorso non è riuscito a scendere in campo mentre quest'anno l'ha vinta sul campo e se la merita. Sono molto contento per lui".

