L'Italia vince la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo (la terza della storia). Al termine della vittoria, maturata contro l'Olanda per 2-0, Lorenzo Musetti ha parlato a Sky Sport: "Purtroppo – ha detto l'azzurro – anche quest'anno non sono stato partecipe in campo di grossi risultati, ma la vittoria della Davis mi fa capire come il gruppo e il team possa fare la differenza. L'amicizia domina questo gruppo ed è la forza che ci fa vincere così tanto”.