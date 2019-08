Comincia lunedì 5 agosto (diretta esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) la Rogers Cup, torneo ATP Masters 1000 che si disputa sui campi in cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. Il trittico sul cemento nordamericano, che comprende anche Cincinnati e New York, si apre dunque con il 1000 canadese, che ha un grande favorito, ovvero il campione in carica Rafa Nadal. Lo spagnolo, quattro successi tra Toronto e Montreal, può sfruttare l'assenza degli altri due fenomeni del circus, il n° 1 ATP Novak Djokovic e il n° 3 Roger Federer, che rientreranno in campo a un mese dalla storica finale di Wimbledon solo a Cincinnati. Toccherà dunque alla Next Gen cercare di contrastare il dominio di Rafa, con Thiem (2^ testa di serie), Zverev (3^, vincitore nel 2017) e Tsitipas (4^, finalista 12 mesi fa) altri favoriti. Le prime 8 teste di serie sono esentate dal turno iniziale (tabellone a 56 posti), tra queste anche il nostro Fabio Fognini.

Quando si gioca la Rogers Cup?

Il torneo comincia ufficialmente lunedì 5 agosto, per terminare domenica 11, quando sarà in programma la finale. Si gioca su due sessioni: la mattutina alle 12 locali (le 18 italiane) e la serale alle 18.30 locali (00.30 in Italia). La finale, prevista per domenica, si giocherà alle 19.30 ora italiana.

Dove posso guardare la Rogers Cup?

Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Il torneo è anche sul sito skysport.it e sulla app di Sky Sport con tanti contenuti: approfondimenti, risultati e video.

Chi ha vinto più Rogers Cup?

Il giocatore che ha conquistato il maggior numero di trofei è Ivan Lendl, avendolo conquistato in cinque occasioni nel 1980, 1981, 1983, 1987, 1988 e nel 1989. Tra i giocatori ancora in attività, guidano la classifica Novak Djokovic e Rafa Nadal con quattro successi, seguiti da Murray con tre, Federer con due.

Quanti sono gli italiani in tabellone?

Al via del tabellone principale ci sono Fabio Fognini, Matteo Berrettini Marco Cecchinato. Il 32enne di Arma di Taggia, settima testa di serie, entrerà in gioco solo al 2° turno. Berrettini proverà ad essere in campo nonostante l'infortunio alla caviglia che lo tiene fermo da Wimbledon, mentre Cecchinato è in piena crisi di risultati.

Quanti punti mette in palio la vittoria della Rogers Cup?

Essendo uno dei nove Masters 1000 della stagione, la vittoria del Masters di Toronto mette in palio 1000 punti per la classifica ATP. Rafa Nadal sarà chiamato a difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno: con un vantaggio di appena 485 punti su Roger Federer, lo spagnolo sarà scavalcato al 2° posto dall'elvetico se non raggiungerà almeno la finale.

A quanto ammonta il montepremi della Rogers Cup?

Il torneo mette in palio un montepremi di 5.701.945 dollari.