Sinner: "Fiducioso grazie al lavoro svolto"

E' stata solo un' esibizione , ma Jannik Sinner sembra aver già messo il pilota automatico. Quella contro Popyrin , valida come ' riscaldamento ' in vista degli appuntamenti ufficiali e del via degli Australian Open , è stato un copia/incolla di quanto visto spesso nel 2024: partita equilibrata e asticella alzata nel momento del bisogno, ovvero game finale in risposta del 1° set e del 2° set e tie-break. Testata la Rod Laver Arena , il clima (caldo come sempre in Australia) e le palle, Sinner ha fatto il punto dopo il match vinto 6-4, 7-6 contro l'idolo di casa.

"Fantastica la scorsa stagione, ma ormai è alle spalle"

"La scorsa stagione è stata fantastica per me, ma ormai è alle spalle. Oggi era una partita d'esibizione, ma è sempre importante per capire le sensazioni giuste. Il primo Slam dell'anno e i primi match della stagione sono imprevedibili, non sai cosa può succedere, ma so quanto abbiamo lavorato in questi e questo mi deve dare fiducia. Per noi è importante provare a sentire il campo e il ritmo. Vedremo cosa accadrà all'Australian Open. Il caldo? A Natale ero sulla neve, il primo giorno qui a Melbourne c'erano 40 gradi...".