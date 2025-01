Sinner parte bene: Popyrin battuto 6-4, 7-6

Debutto con vittoria per Jannik Sinner nel 2025: il n°1 del mondo ha battuto l'australiano Alexey Popyrin con i parziali di 6-4, 7-6 in un match di esibizione alla Rod Laver Arena di Melbourne. Un ottimo test in vista degli Australian Open, al via il prossimo 12 gennaio. Venerdì si replica contro Stefanos Tsitsipas

Il 2025 di Jannik Sinner si apre com'era finito l'anno precedente: con una vittoria. Il n°1 del mondo ha debuttato a Melbourne alla Opening Week in un'esibizione sulla Rod Laver Arena sconfiggendo l'idolo di casa Alexey Popyrin, n°25 del mondo, con i parziali di 6-4, 7-6. Partita convincente per il campione in carica, che tornava sul campo che lo scorso anno lo ha visto trionfare per la prima volta in uno Slam. Per Jannik 12 ace, circa cento minuti in campo facendo già vedere cose interessanti in vista degli impegni ufficiali. Venerdì mattina alle ore 9 italiane si replica, sempre in esibizione, contro Stefanos Tsitsipas: da domenica 12 si comincia a fare sul serio, a caccia di uno storico bis.

La cronaca del match Si gioca con la leggerezza di un'esibizione, ma con la determinazione di un match ufficiale. Bisogna scaldare i motori e i primi game filano via lisci, con Jannik che non sfrutta un paio di occasioni per breakkare il rivale ma che, come spesso gli capita, alza l'asticella quando conta: nel 9° game va a segno in risposta e chiude 6-4 il primo parziale. "Livello del set alto, devo continuare così" dice l'azzurro intervistato a bordo campo. Nel secondo parziale però parte meglio l'australiano, che strappa il servizio a Sinner nel 6° gioco e va a servire per pareggiare i conti: sul 3-5 però Popyrin trema di fronte alle risposte di Jannik, che piazza il contro-break. Il tie-break non ha storia: 7-2 per Sinner, che chiude con una meravigliosa palla corta. Se il buongiorno si vede dal mattino...

"Fantastica la scorsa stagione, ma ormai è alle spalle" "La scorsa stagione è stata fantastica per me, ma ormai è alle spalle. Oggi era una partita d'esibizione, ma è sempre importante per capire le sensazioni giuste. Il primo Slam dell'anno e i primi match della stagione sono imprevedibili, non sai cosa può succedere, ma so quanto abbiamo lavorato in questi e questo mi deve dare fiducia".