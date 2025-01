Piccolo spavento per Anna Kalinskaya, giocatrice russa e fidanzata di Jannik Sinner, durante il match del primo turno del torneo Wta di Adelaide contro Belinda Bencic. All'inizio del secondo set, ha avvertito un malore, si è fermata e ha chiesto subito l'intervento del medico. C'è stata tensione tra il pubblico durante i soccorsi, ma fortuntamente la giocatrice, dopo la misurazione della pressione, è stata in grado di lasciare il campo da gioco sulle sue gambe. Allarme rientrato, ma c'è stato comunque il ritiro con vittoria della svizzera, che stava guidando nettamente il match 6-2, 1-0. Non è ancora chiaro quali siano state le cause del malore di Kalinskaya, ma è probabile che le alte temperature (sui 40 gradi circa in Australia in questi giorni) abbiano contribuito al malore della giocatrice.