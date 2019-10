Matteo Berrettini continua la sua corsa al torneo ATP 500 di Vienna (diretta esclusiva Sky Sport). Il 23enne romano, numero 11 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 29 del ranking mondiale, centrando così i quarti di finale. 7-6, 7-6 i parziali per l'azzurro in poco meno di due ore di gioco. Primo set molto equilibrato, con Matteo bravo e freddo a giocare alla perfezione i punti decisivi del tie-break. Anche nel secondo parziale non c'è break (match point annullato sul 6-5 da Dimitrov): a spuntarla ancora una volta è l'azzurro, che conquista il pass per i quarti, in cui sfiderà il vincente tra Rublev e Chung. Berrettini difende alla grande l'ottavo posto nella Race to London, salendo a quota 2570 punti, a 285 lunghezze dalla settima piazza di Sascha Zverev, eliminato all'esordio a Basilea. Dietro incalzano Bautista Agut (2485), Goffin (2325) e Fognini (2280), tutti impegnati in Svizzera. Non solo: Berrettini adesso è virtualmente numero 9 della classifica mondiale nel ranking Atp live, scavalcando sicuramente Kei Nishikori, che non difende la finale 2018 proprio a Vienna. Un piazzamento legato comunque ai risultati degli altri giocatori che gli sono vicino nel ranking nei tornei in corso questa settimana

Giovedì il match di ottavi Sinner-Monfils

Conosce l'avversario del secondo turno anche Jannik Sinner. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 101 Atp (virtualmente al 91 della classifica) e in gara con una wild card, se la vedrà con il francese Gael Monfils, numero 14 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, già battuto una settimana fa ad Anversa. Sinner chiuderà il programma del giovedì, giocando sul centrale verso le ore 20.