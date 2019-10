Roger Federer è in finale al torneo ATP 500 di Basilea. Lo svizzero, numero 3 del mondo e prima testa di serie, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas con i parziali di 6-4, 6-4, conquistando l'ultimo atto del torneo di casa per la 15^ volta in carriera. Partita praticamente perfetta del Maestro, che ha lasciato una sola palla break in tutto il match al Next Gen di Atene, numero 7 del mondo. Nell'arena St.Jakob che raggiungeva a piedi dalla casa di famiglia, Roger allunga a 23 le partite consecutive vinte sul cemento elvetico, centrando anche la 50^ vittoria di un 2019 (16^ stagione con questo record, mai nessuno vi è riuscito prima) che lo ha visto già trionfare a Indian Wells, Dubai e Halle. Domenica contro la wild-card australiana De Minaur, Federer proverà a conquistare il 103° titolo Atp, il decimo a Basilea, andando in doppia cifra come ad Halle.