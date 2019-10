Il campione svizzero, reduce dal successo a Basilea, annuncia il forfait nel torneo parigino: "Mi dispiace per i tifosi francesi. Ci vediamo al Roland Garros". Ripescato come lucky loser Andreas Seppi che affronterà al secono turno Albot. L'azzurro: "Sfrutterò al meglio questa possibilità"

Reduce dal trionfo nel torneo casalingo di Basilea, Roger Federer annuncia il suo forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy: "Ho preso questa decisione per allungare il più possibile la permanenza nel circuito Atp. Mi dispiace per i fan francesi. Ci vedremo al Roland Garros". Al suo posto entra in tabellone Andreas Seppi, eliminato nelle qualificazioni, ma ora ripescato come lucky loser: "Devo ringraziare Federer - scherza Seppi - ma sono pronto a cogliere questa seconda possibilità". Subentrando al posto dello svizzero, Seppi partirà dal secondo turno, dove se la vedrà col moldavo Radu Albot, vittorioso nella prima partita del torneo con Basilasvili: "Lo ho affrontato già altre volte. È un giocatore solido ma che ti lascia giocare. I nostri incontri sono sempre stati molto combattuti".