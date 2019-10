E' arrivata anche l'ufficialità da parte dell'ATP: Matteo Berrettini è il nuovo numero 9 del mondo. Il romano entra così nella Top 10 per la prima volta in carriera. Un risultato storico, che arriva pochi mesi dopo l'ingresso di Fabio Fognini e che segna un'epoca d'oro per il tennis italiano. A controprova anche l'ingresso ufficiale di Jannik Sinner nella Top 100, ad appena 18 anni e due mesi (più giovane giocatore tra i migliori 100 del mondo). L'altoatesino, con la semifinale di Anversa e gli ottavi di Vienna, è infatti risalito fino alla 93^ posizione, lui che appena 12 mesi fa era oltre la 600^ piazza. Senza dimenticare ovviamente Fabio Fognini, n° 12 del mondo e come Berrettini ancora in corsa per una storica qualificazione alle ATP Finals di Londra.