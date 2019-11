NextGen Series 2019, Sinner: "Sono pronto alla battaglia"

Martedì la prima giornata della NextGen Series 2019 in programma all'Allianz Cloud (PalaLido) di Milano. Alla vigilia della prima giornata le parole dell'azzurro Jannik Sinner, fresco di ingresso nella Top 100 Atp, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Il talento altoatesino è pronto per l'esordio contro il francese Tiafoe: "Non sarà facile, dovrò giocare il mio miglior tennis per avere la meglio. E' stata un'annata importante per me, ho alzato il livello del mio gioco e migliorato la classifica. Ma, per arrivare a dove voglio arrivare, la strada ancora lunga". Sinner ha le idee chiare e fissa il proprio obiettivo: "Io sogno di arrivare al n.1 del mondo, ma la realtà è ancora diversa. Ho ampi margini di miglioramento su servizio e dritto, lavoro per arrivare al top". Sinner è "felicissimo" di poter giocare davanti al pubblico italiano dell'Allianz Cloud e racconta di essere stato a San Siro domenica sera per vedere il Milan: "Peccato solo aver perso, non è certo il momento migliore del club".

Gli 8 protagonisti delle Finals

Alex De Minaur

Frances Tiafoe Ugo Humbert Casper Ruud

Miomir Kecmanovic Mikael Ymer Alejandro Davidovich Fokina Jannik Sinner (WC)

Gironi e calendario

Nel gruppo A sono stati inseriti l'australiano Alex De Minaur, n.18 del mondo finalista lo scorso anno, il norvegese Casper Ruud (n.63), il serbo Miomir Kecmanovic (n.55) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.82). Nel gruppo B l'americano Frances Tiafoe (n.46), il francese Ugo Humbert (n.56), lo svedese Mikael Ymer (n.73) e l'azzurro Jannik Sinner (n.93).

Questo l'ordine di gioco della prima giornata, in programma martedì 5 novembre:



Casper Ruud vs Miomir Kecmanovic dalle 14

Alex De Minaur vs Alejandro Davidovich Fokina a seguire

Ugo Humbert vs Mikael Ymer non prima delle 19.30

Jannik Sinner vs Frances Tiafoe a seguire