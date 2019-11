Altra splendida prova a Milano del 18enne italiano, che domina Ymer (73 del ranking del mondo) e conquista la semifinale delle Next Gen ATP Finals. 4-0, 4-2, 4-1 i parziali per Sinner in meno di un'ora di gioco

Va di fretta Jannik Sinner, che nella seconda giornata del gruppo B delle Next Gen Atp Finals a Milano batte lo svedese Mikael Ymer, numero 73 del ranking Atp, con il punteggio di 4-0, 4-2, 4-1 in appena 56' di gioco e conquista la semifinale del torneo in cui si sfidano i migliori Under 21 del mondo. L'altoatesino, in gara con una wild-card e n° 93 del mondo, conquista così il secondo successo all'Allianz Cloud dopo quello dell'esordio su Frances Tiafoe. Giovedì Sinner affronterà Ugo Humbert, 56 del ranking mondiale, per l'ultimo match del round robin, con il francese che fino a questo momento ha incassato solo sconfitte. Sinner guida il girone B con un record di 2-0, seguito da Tiafoe e Ymer (1-1), con Humbert ultimo (0-2).