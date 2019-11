Martedì prende il via la terza edizione delle Next Gen Atp Finals. Milano è pronta ad accogliere Alex De Minaur, Jannik Sinner, Frances Tiafoe e compagnia, per uno spettacolo che andrà in scena per la prima volta al Palalido Allianz Cloud. Si gioca sulla distanza dei 3 set su 5 ai 4 game (sul 3-3 verrà disputato il tie-break), senza i vantaggi (punto decisivo sul punteggio di 40-40). Al termine di ogni set i tennisti avranno la possibilità di usufruire del ‘Coaching’. Rispetto a dodici mesi fa è stata invece eliminata la regola del ‘no let’. Assenti i vari Shapovalov e Augier-Aliassime, tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, entrato per la prima volta nei Top 100, più giovane del torneo con i suoi 18 anni e 2 mesi.