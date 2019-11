Berrettini: "Imparo dai più grandi di sempre"

Berrettini ha compiuto una scalata straordinaria, passando dal numero 54 al numero 8 del mondo in una decina di mesi e si affaccia per la prima volta su certi palcoscenici: "Federer ha giocato questo torneo 17 volte, immagino che anche lui la prima volta abbia accusato un po' la pressione - ha spiegato l'azzurro, che da lunedì sarà a Madrid per giocare la Coppa Davis -. Giocare a questi livelli é fondamentale perché si impara tantissimo, al di là del risultato. A maggior ragione quando affronti questi campioni, che non solo sono i più forti in circolazione, ma forse i più forti di sempre".