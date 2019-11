Quest'anno ha vinto due titoli a Budapest e Stoccarda. Berrettini entrato per la prima volta in top 40, in top 30, in top 20 e in top 10, ha migliorato il suo primato di vittorie in una singola stagione e si è spinto per la prima volta nella seconda settimana di uno Slam: ottavi a Wimbledon, semifinale allo Us Open.