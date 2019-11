Dopo quello di Roger Federer, Dominic Thiem porta a casa un altro scalpo prestigioso battendo Novak Djokovic dopo quasi tre ore di battaglia. L'austriaco si qualifica per la semifinale, mentre Nole e lo svizzero si giocheranno l'ultimo pass in un drammatico spareggio in programma giovedì

Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals di Londra. Nel match che ha chiuso la 2^ giornata del gruppo Borg, l'austriaco numero 5 del mondo ha battuto Novak Djokovic con i parziali di 6-7, 6-3, 7-6. Giovedì il serbo giocherà uno spettacolare spareggio dentro o fuori con Roger Federer (riedizione della finale di Wimbledon), mentre Thiem, primo del girone, se la vedrà con un Berrettini già eliminato. Nole perde anche punti preziosi per riconquistare la vetta del ranking ATP dopo il sorpasso di Rafa Nadal (ora è a -440 punti) e non è più padrone del proprio destino. L'austriaco si conferma 'on fire' dopo il successo al debutto con Federer, al termine di una stagione in cui ha vinto 5 tornei, tra cui il suo primo Masters 1000 a Indian Wells.

Djokovic-Thiem, la cronaca

Primo set con break e controbreak nel giro di due game, che porta il match al naturale tie-break: qui ad imporsi è Nole, che commette meno errori del rivale e porta a casa il parziale dopo una lotta di oltre un'ora di gioco. Thiem non si scompone e apre il secondo set con un break che lo porta avanti 3-0. L'austriaco gioca un tennis magnifico e conquista il parziale 6-3, eliminando matematicamente Berrettini dalle Finals. Djokovic sembra un po' scarico e cede la battuta anche nel game iniziale del terzo set, con la O2 Arena che trascina Dominic, ma quando il serbo sembra nel maggior momento di difficoltà, riesce a ritornare 'on serve'. Un imprevisto passaggio a vuoto nell'11° game consegna a Thiem il break che gli consente di andare a servire per il match, ma il braccino dell'austriaco è fatale e trascina il match al tie-break. Dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco è la voglia di vincere di uno scatenato Thiem a fare la differenza e a regalargli il successo 7-6 dopo quasi tre ore di gioco.