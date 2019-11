Sorride Matteo Berrettini al termine del match con Thiem, che gli ha regalato la prima vittoria in carriera alle Finals: "Stagione straordinaria, non mi aspettavo di essere qui. Ora voglio tornare anche l'anno prossimo"

Matteo Berrettini si gode il primo successo in carriera alle Finals, prima volta in assoluto anche per un tennista italiano. Decisivo il trionfo contro Dominic Thiem, battuto 7-6, 6-3 nell'ultimo incontro del girone Borg. "Sono molto fiero, dedico questa vittoria al mio team, alla famiglia - le parole a caldo del 23enne romano, numero 8 del mondo -. E' stata una stagione straordinaria, non mi aspettavo di essere qui a inizio stagione. Voglio tornare qui il prossimo anno, ci spero. E' stato fantastico, sono contento di aver finito con una vittoria. Contro Thiem è sempre una grande battaglia, sono rimasto concentrato nel 1° set e sono contento della prestazione, nonostante non sia al 100% fisicamente". Berrettini convive da qualche giorno con un fastidio muscolare, che fortunatamente non gli ha impedito di raccogliere il primo successo a Londra.