Rafa Nadal conquista un'altra straordinaria vittoria in rimonta contro Tsitsipas e tiene in vita le speranze di raggiungere la semifinale delle ATP Finals. Il destino è ora nelle mani di Zverev, che vincendo il match con Medvedev (già eliminato), sarebbe il secondo qualificato del girone Agassi insieme al greco. Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena la sfida tra Zverev e Medvedev

Rafa Nadal batte Stefanos Tsitsipas e resta in corsa per le semifinali delle ATP Finals. Nel match che ha aperto l’ultima giornata del round robin del gruppo Agassi, il numero 1 del mondo ha piazzato l'ennesima straordinaria rimonta dopo quella di 48 ore fa con Medvedev, vincendo 6-7, 6-4, 7-5 contro il greco, che era entrato in campo già certo della qulalificazione. Rafa, che con l’eliminazione dalle Finals di Djokovic ha ottenuto la matematica certezza di chiudere l’anno sul trono mondiale per la quinta volta in carriera, dovrà ora però tifare per il russo (eliminato proprio in virtù di questo risultato) per qualificarsi tra i migliori 4 del Master di fine anno.

Nadal in semifinale: le combinazioni

Non basta allo spagnolo la vittoria con Tsitsipas: Rafa deve anche sperare che nella sfida serale il russo Daniil Medvedev, già fuori dai giochi in caso, batta il campione in carica, il tedesco Sascha Zverev. Se qualificato, il maiorchino sarebbe primo nel girone e affrontarebbe sabato pomeriggio Roger Federer.

Nadal-Tsitsipas, la cronaca

Primo set in grande equilibrio, con zero palle break concesse. Si arriva quindi al tie-break, dove Nadal regala inaspettatamente un paio di gratuti a Tsitsipas che ringrazie e incassa d'autorità il parziale 7-6 dopo un'ora di lotta. Rafa sale di livello nel secondo parziale e al nono game piazza il primo break dell'incontro: è quello decisivo per chiudere 6-4 e trascinare il greco al 3° set. Nadal è implacabile nel gioco a rete e piazza il break all'11° game: il braccio del numero 1 del mondo non trema e sancisce il 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia che lo tiene ancora in gioco in vista delle semifinali.