Paolo Bertolucci ha commentato a Sky Sport 24 l'anno d'oro del tennis italiano, culminato con la Davis-bis a Malaga: "Ci renderemo di quanto accaduto solo tra un po' di tempo. Siamo finiti nello spazio, una cosa non immaginabile a livello maschile e femminile. Siamo la squadra più forte tra gli uomini, nessuna sorpresa per la questa vittoria. Non vedevo contro chi avremmo potuto perdere". Guarda il video

RASSEGNA STAMPA - IL 2024 DELL'ITALTENNIS