Tsitsipas-Federer e Thiem-Zverev sono le due semifinali delle ATP Finals di Londra, in programma sabato (diretta Sky Sport). A decidere il nome del quarto e ultimo semifinalista è stata la vittoria di Sascha, che ha battuto 6-4, 7-6 il russo Daniil Medvedev, già eliminato. Il tedesco, campione in carica, sbarra anche la strada a Rafa Nadal, che paga lo scontro diretto sfavorevole con il tedesco nell'arrivo a pari merito a tre che comprende anche Tsitsipas. Zverev, alle ATP Finals per il terzo anno di fila, conquista la seconda semifinale consecutiva dopo quella del 2018, anno in cui ha conquistato il titolo battendo Djokovic e Federer, diventando il più giovane "Maestro" dopo Nole nel 2008 e primo tedesco nell'albo d'oro del torneo dopo Boris Becker nel 1995.