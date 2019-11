Jannik Sinner vince Challenger Ortisei: austriaco Ofner ko in finale

Il talento altoatesino si aggiudica il torneo di casa, sul veloce indoor di Ortisei. In finale sconfitto l'austriaco Ofner in due set. Sinner sale al numero 78 nel ranking Atp

Jannik Sinner ha vinto lo "Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol", challenger Atp con un montepremi di 46.600 euro. Sul veloce indoor di Ortisei il talento altoatesino, che la scorsa settimana si è aggiudicato le Next Gen Finals a Milano, ha sconfitto in due set (6-2, 6-4) l'austriaco Ofner numero 173 Atp. E' il terzo successo stagionale in un Challenger per Sinner, dopo le vittorie a Bergamo e Lexington. Da lunedì sarà numero 78 del ranking Atp, sesto miglior italiano. Nei turni precedenti del challenger di Ortisei l'altoatesino aveva eliminato nell'ordine l'austriaco Miedler, gli azzurri Marcora e Gaio, il francese Hoang.