Tsitsipas-Thiem, la cronaca

Primo set estremamente equilibrato e di grande qualità, in cui Tsitsipas ha il demerito di mancare tre palle break e farsi trascinare al tie-break da Thiem, che poi d'esperienza lo porta a casa per il 7-6 dopo oltre un'ora di lotta. Il greco archivia subito la delusione e con un parziale di 16 punti a 2 piazza due break che lo portano in un amen avanti 4-0: il secondo set scivola via in 20', con il Next Gen che chiude 6-2. Anche il terzo parziale si apre in sofferenza per Thiem, che presta in fianco nel 3° game cedendo la battuta, ma riprendendosi il break subito dopo. Le Finals vengono decise al tie-break, vinto da Tsitsipas che trionfa per la prima volta al Masters.