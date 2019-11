Italia-Canada, risultati e programma

Vasek Pospisil (CAN) c. Fabio Fognini (ITA) 7-6, 7-5

Matteo Berrettini (ITA) c. Denis Shapovalov (CAN)

Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (ITA) c. Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (CAN)