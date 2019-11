Parte bene la seconda giornata di Coppa Davis per l'Italia: Fabio Fognini porta il primo punto grazie al successo 6-4, 6-7, 6-3 contro Reilly Opelka. In campo ora Berrettini-Fritz. Azzurri a caccia di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti tra le migliori seconde

L'Italia è avanti 1-0 con gli Usa nel secondo match delle Finals di Coppa Davis, in corso sul veloce indoor della Caja Magica di Madrid. Fabio Fognini, numero 12 del mondo, ha vinto il primo singolare contro Reilly Opelka, battuto 6-4, 6-7, 6-3 in poco meno di 2 ore di gioco. In campo ora per il secondo singolare Matteo Berrettini, 8 del ranking e reduce dalle ATP Finals di Londra, che sfida Taylor Fritz. Al termine si giocherà il doppio: per gli azzurri l'unica speranza di qualificazione ai quarti passa da un successo netto per 3-0, per essere ripescata eventualmente come una delle migliori seconde. Il Canada, infatti, è già sicuro del primo posto del girone.