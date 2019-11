La Spagna ha conquistato le Finals di Coppa Davis. Alla Caja Magica di Madrid, la Nazionale iberica ha battuto il Canada, conquistando per la sesta volta l'Insalatiera d'argento dopo i trionfi del 2000, 2004, 2008, 2009 e 2011. Nel primo singolare, Roberto Bautista Agut ha superato 7-6, 6-3 Felix Augier-Aliassime. Lo spagnolo, che ha conteso fino all'ultimo un posto alle ATP Finals a Matteo Berrettini, è rientrato per la finale dopo essersi assentato per qualche giorno dopo la morte del padre. Nel secondo singolare, Rafa Nadal ha sconfitto Denis Shapovalov 6-3, 7-5, mettendo così il sigillo su una stagione fantastica, che lo ha visto vincere anche Roland Garros e US Open e tornare numero 1 del mondo. Per il maiorchino si tratta della 5^ Coppa Davis della carriera. Il Canada, che non aveva mai raggiunto la finale della manifestazione, si consola al termine di una settimana straordinaria, in cui ha eliminato potenze come Italia, Usa, Australia e Russia: il futuro, con due Next Gen come Shapovalov e Augier-Aliassime, è tutto suo.