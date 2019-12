Sudafrica in fermento per l'arrivo di Roger Federer, che il 7 febbraio giocherà un match per beneficenza contro Rafa Nadal: 48mila biglietti esauriti in circa 10' e altri 2670 assegnati tramite sorteggio. Si va verso un nuovo record di pubblico per un incontro di tennis

Altro giro, altri record. Roger Federer e Rafa Nadal si apprestano a riscrivere ancora una volta la storia del tennis, visto che il loro match per beneficenza del prossimo 7 febbraio a Cape Town (Sudafrica) batterà il primato di pubblico presente a una partita di tennis. I 48mila biglietti della sesta edizione del "The Match in Africa", in vendita a inizio settembre, sono stati esauriti in circa 10 minuti, secondo quanto riportato dai media locali. I form online con cui si poteva acquistare il prezioso ticket, il cui prezzo oscillava dai 150 ai 1850 rand (dai 10 ai 115 euro) sono stati letteralmente presi d'assalto, come capita solamente quando si esibiscono le più importanti rockstar. Anche per questo motivo sono stati messi a disposizione altri 2670 biglietti, che sono stati sorteggiati attraverso una specie di lotteria. All'esterno dello stadio, in cui gioca anche la locale squadra di calcio dell'Ajax e che ha ospitato la semifinale del Mondiale 2010 tra Olanda e Uruguay, sarà inoltre allestita un'area con maxischermo per tutti coloro che vorranno vivere da vicino l'esibizione dei due più grandi tennisti di sempre.

La prima volta di Federer in Sudafrica

Sarà la prima volta che Roger Federer disputerà un match nella sua terra d'origine: “Sono anni che stiamo lavorando a questo evento" ha detto Janine Händel, il direttore esecutivo della Roger Federer Foundation, che ha sviluppato i primi progetti proprio in Sudafrica, dove è nata Lynette, la madre del 20 campione Slam. Con oltre 50mila presenti, il "Match in Africa" (il cui incasso, devoluto alla Roger Federer Foundation, servirà a finanziare progetti scolastici nelle zone più povere dell'Africa) batterà il record appena stabilito a Città del Messico tra lo stesso Federer e Zverev, a cui hanno assistito oltre 42mila persone.