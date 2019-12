Ottimo esordio al Mubadala Championship per il Maestro Tsitsipas, vincitore delle ATP Finals, che raggiunge in semifinale Novak Djokovic grazie al successo per 6-3, 6-4 su Rublev. Avanti anche Khachanov, che venerdì sfiderà Nadal. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov hanno raggiunto Novak Djokovic e Rafa Nadal in semifinale al Mubadala World Tennis Championship, torneo giunto alla 12^ edizione che si svolge ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). Nel primo quarto di finale, il Next Gen greco, al primo match dopo il trionfo alle ATP Finals di Londra, ha battuto 6-3, 6-4 il russo Andrey Rublev. Tsitsipas affronterà venerdì, in un match che si prannuncia già di altissimo livello nonostante il periodo di preparazione fisica, il numero 2 del mondo Novak Djokovic, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel secondo quarto di finale, Karen Khachanov ha avuto la meglio del coreano Hyeon Chung con i parziali di 7-6, 6-4. Per il russo, chiamato a sostituire l'infortunato Medvedev, ci sarà in semifinale l'ostacolo Rafa Nadal, numero 1 del ranking.