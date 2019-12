Riparte la sfida tra Rafa Nadal e Novak Djokovic: in attesa dei tornei ufficiali, i due si ritrovano ad Abu Dhabi per la 12^ edizione del Mubadala World Tennis Championship, esibizione a cui partecipano anche il Maestro Tsitsipas, Monfils e Chung. La finale in diretta su Sky Sport sabato alle ore 16

A poco meno di un mese dalla fine della stagione, è già tempo di grande tennis con il consueto appuntamento del Mubadala World Tennis Championship, torneo giunto alla 12^ edizione che si svolge ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, e che vedrà protagonisti i primi due giocatori del mondo, Rafa Nadal e Novak Djokovic (diretta Sky Sport). Per la prima volta si gioca prima di Natale, dal 19 al 21 dicembre, anche per consentire ai protagonisti di preparare al meglio l'ATP Cup del 3 gennaio, antipasto degli Australian Open al via due settimane più tardi. Il tabellone ha subito un forfait dell'ultima ora, con Daniil Medvedev che non sarà al via a causa di un problema all'anca che lo ha tormentato durante l'esibizione in Arabia, vinta in finale contro Fabio Fognini.

La formula del torneo

Il torneo si svolge con un atipico tabellone a sei con due match di quarti e due bye per le semifinali. Ci saranno Rafa Nadal e Novak Djokovic, con i primi due giocatori del mondo qualificati direttamente per le semifinali e che giocheranno il loro primo incontro il 20. Nole inconterà il vincente del match inaugurale tra il numero 10 del mondo Gael Monfils e il vincitore delle ATP Finals 2019, Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking. Nadal, invece, sfiderà uno tra Hyeon Chung, che aveva già giocato ad Abu Dhabi nel 2018, e il sostituto di Medvedev, non ancora annunciato dagli organizzatori. Chi vince si porta a casa tutto il montepremi di 250 mila dollari, briciole rispetto a quanto vinto dal russo in Arabia (un milione di dollari). Nella prima giornata, è previsto un incontro femminile tra Maria Sharapova e Ajla Tomljanovic.