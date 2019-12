Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal si giocheranno il titolo del Mubadala World Tennis Championship. Il greco ha superato in rimonta il numero 2 del mondo Novak Djokovic, mentre lo spagnolo ha lasciato appena 4 giochi a Karen Khachanov. Sabato la finale alle 16 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal sono in finale al Mubadala World Tennis Championship, torneo giunto alla 12^ edizione che si svolge ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena). Nella prima semifinale il numero 6 del mondo, vincitore delle ultime Finals, ha battuto al termine di tre combattutissimi set Novak Djokovic. 3-6, 7-6, 6-4 i parziali per Tsitsipas, che dopo aver ceduto il primo parziale, ha vinto al tie-break il secondo, chiudendo nel terzo e vincendo così il 3° confronto su cinque contro il numero 2 del ranking. Prosegue così il magic moment del greco, in striscia positiva dalle Finals di Londra. Nella seconda semifinale, successo per Rafa Nadal. Il numero 1 del mondo ha battuto 6-1, 6-3 Karen Khachanov, chiamato a sostituire l'infortunato Medvedev, dimostrando di essere già in un'eccellente condizione atletica. Lo spagnolo è stato l'unico giocatore alle ultime Finals ad aver inflitto un ko a Tsitsipas: chi vince si porta a casa il montepremi di 250mila dollari. La finale è in programma sabato alle ore 16, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.