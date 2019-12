3/15

La straordinaria stagione di Jannik Sinner si è conclusa quasi in maniera naturale, con il premio di "Newcomer of the year", in pratica la nuova stella nascente del circus. Non poteva che essere il 18enne altoatesino, tre Challenger in bacheca, l'ingresso in Top 100 e il trionfo alle Next Gen ATP Finals di Milano quale ciliegina sulla torta