Rafa Nadal ha conquistato la 12^ edizione del Mubadala World Tennis Championship, torneo che si è svolto ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, consueto antipasto della stagione in divenire. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha battuto 6-7, 7-5, 7-6 Stefanos Tsitsipas, 6 del ranking, al termine di una finale splendida, che ben poco ha avuto di esibizione amichevole. Dopo oltre tre ore di battaglia, Nadal conquista il torneo di Abu Dhabi, e i 250mila dollari di montepremi, per la quinta volta in carriera dopo i successi del 2010, 2011, 2016 e 2017. Partita pazzesca quella andata in scena ad Abu Dhabi, per intensità e tensione paragonabile a un match di uno Slam. Il greco ha vinto il primo set dopo aver annullato due set point a Rafa nel 10° game e aver dominato il tie-break, mentre il maiorchino si è preso d'esperienza il secondo parziale 7-5. Nel terzo set, sempre sul filo dell'equilibrio, si va ancora al tie-break: a spuntarla è Nadal, che lancia un messaggio forte al neo-Maestro, battendolo per la seconda volta in poco più di un mese dopo il successo di Londra. Nella finalina per il 3° posto, vittoria per Novak Djokovic, che ha battuto 7-5, 6-3 Karen Khachanov. Nole, così come Nadal e Federer, tornerà in campo tra un paio di settimane nella nuova ATP Cup, appuntamento di preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam del 2020, al via il 20 gennaio.