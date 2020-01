L'Italia è stata sconfitta dalla Russia nel match d'esordio della neonata ATP Cup. Sul cemento di Perth, Fabio Fognini (12 del ranking) ha ceduto 1-6, 6-1, 6-3 a Daniil Medvedev (5) nel secondo match, lasciando così il punto della vittoria alla Nazionale russa. Nel match d'apertura, che ha visto opposti i numeri 2 delle Nazionali, Stefano Travaglia (84 del mondo) ha lottato contro Karen Khachanov, cedendo 7-5, 6-3 dopo un'ora e 28' di gioco. Dopo un primo set equilibrato, deciso da un break nel finale, il russo n° 17 del ranking ha fatto valere la maggior esperienza a questi livelli, portando a casa in scioltezza in secondo parziale. Nell'altro incontro del girone D, clamorosa sconfitta degli USA contro la Norvegia. Dopo il prevedibile successo di Fritz (32 ATP) contro Durasovic (332), ci ha pensato Ruud (54) a pareggiare i conti dopo una lunga battaglia contro Isner (19). Il punto decisivo per i norvegesi è arrivato grazie al doppio, che si è imposto al super tie-break 4-6, 6-3, 10-5. Un risultato che rimescola le carte in vista della seconda fase, a cui si qualificano le prime del girone più le due migliori seconde.