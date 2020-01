Il 2020 del grande tennis comincia con una novità: l'ATP Cup, il nuovo evento a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio, risposta al format Piqué della Coppa Davis. Sono 24 le nazioni al via, distribuite in sei gironi suddivisi in tre città (Perth, Brisbane e Sydney). L'Italia è di scena a Perth contro Russia, Norvegia e Usa. Gli azzurri, che lamentano l'assenza di Matteo Berrettini, schierano Fabio Fognini come numero 1. Insieme al ligure, 12 del ranking, troviamo Stefano Travaglia (n.84), Paolo Lorenzi (n.115), Alessandro Giannessi (n.148), e Simone Bolelli (n.80 in doppio). Saranno molto ostici gli avversari, con gli USA che possono contare su John Isner e Taylor Fritz e la Russia che schiera Daniil Medvedev e Karen Khachanov. Decisamente abbordabile invece la Norvegia, con Casper Ruud e poco altro. In campo praticamente tutti i big, ad eccezione di Roger Federer: ci saranno infatti Nadal, Djokovic, Zverev, Tsitsipas, Thiem, Shapovalov e Kyrgios. L'ATP Cup sarà trasmessa da SuperTennis, canale Sky 224.