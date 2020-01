Ancora un successo per i primi due giocatori del mondo in Australia. Nadal lascia appena tre games a Cuevas e trascina la Spagna alla vittoria con l'Uruguay, Djokovic batte Monfils per la 16^ volta in carriera su altrettanti incontri. Martedì Italia-USA, con gli azzurri che sperano nei quarti

Rafa Nadal e Novak Djokovic si confermano già in forma Slam: i primi due giocatori del mondo hanno infatti dominato anche il secondo match in programma in ATP Cup. Il maiorchino ha letteralmente scherzato con Pablo Cuevas, numero 45 del ranking, battuto con i parziali di 6-2, 6-1. Partita mai in discussione, archiviata dal 19 volte campione di uno Slam in poco più di un'ora di gioco. La Spagna prenota così un posto alla seconda fase, visto che il successo di Nadal ha regalato il punto della vittoria alla sua Spagna contro l'Uruguay. Seconda affermazione in 48 ore anche per Novak Djokovic, cinico e cannibale come nei giorni migliori, che ha battuto 6-3, 6-2 Gael Monfils, numero 9 del mondo. Il serbo ha infatti trasformato tutte le tre palle break maturate e salvato tutte le nove concesse, ottenendo la sedicesima vittoria in 16 incontri contro il parigino. Dopo il doppio 7-6 contro Anderson, un'altra vittoria per Nole, impegnato in questi giorni anche nella veste di rappresentante dei giocatori per districarsi nella complicata situazione in vista degli Australian Open, con lo Slam di Melbourne a rischio a causa degli incendi che stanno distruggendo la zona.