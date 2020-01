Esordio da dimenticare in questo 2020 per Jannik Sinner, che esce di scena al 2° turno del Challenger di Canberra, battuto 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco dal Next Gen finlandese Emil Ruusuvuori. Ad Auckland, Serena Williams lascia appena 5 games a Camila Giorgi

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2020 per Jannik Sinner, eliminato al 2° turno del Challenger di Canberra. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 78 del ranking mondiale, è stato battuto all'esordio (avendo usufruito di un bye al 1° turno in quanto terza testa di serie) dal Next Gen finlandese Emil Ruusuvuori, numero 121 Atp. Sul cemento di Bendigo, in Australia, dove il torneo è stato spostato a causa degli incendi che da giorni stanno devastando Canberra, Sinner ha giocato una partita sottotono, cedendo per ben tre volte la battuta e costruendosi appena due palle break. Sotto in ogni voce statistica (male con la seconda di servizio con il 33% di punti vinti), il prodigio azzurro ha ceduto 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di partita. Per Sinner ora il mirino si sposta sugli Australian Open, primo vero grande obiettivo di questo inizio di stagione.