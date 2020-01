Nella partita di Atp Cup contro Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas ha scaricato la rabbia per il momento delicato del match rompendo la racchetta nei pressi della sua panchina. A farne le spese suo padre Apostolos, colpito in maniera fortuita dalla racchetta del figlio. La madre del tennista greco, Julya Salnikova, è scesa in campo dalla tribuna per sgridarlo per la reazione scomposta. Il match è stato vinto al tie-break del terzo set da Kyrgios, dopo 2 ore e 40 minuti di gioco.