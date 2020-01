Sarà Serbia-Spagna la finale della prima edizione dell'ATP Cup in corso a Sydney. L'atto conclusivo vedrà in campo così gli uomini più attesi, Novak Djokovic e Rafa Nadal, che si incroceranno una settimana prima del via degli Australian Open. Nole ha trascinato la sua nazionale al successo con la Russia, vincendo il secondo singolare contro Daniil Medvedev 6-1, 5-7, 6-4. Dopo la cocente delusione di un paio di mesi fa a Madrid in Coppa Davis, il numero 2 del mondo si è preso la rivincita portando la Serbia in finale. Fondamentale anche il punto portato da Dusan Lajovic, che ha sconfitto dopo quasi due ore di battaglia 7-5, 7-6 Karen Khachanov. Anche la Spagna non ha avuto bisogno del doppio per assicurarsi un posto in finale. Roberto Bautista Agut si è confermato imbattibile in questa ATP Cup, battendo un irriconoscibile Nick Kyrgios con i parziali di 6-1, 6-4. Poi ci ha pensato Nadal, reduce dal ko con Goffin (il primo dopo 32 successi consecutivi con la casacca della Spagna), a regalare la finale agli iberici. Rafa ha sofferto un set e mezzo contro Alex De Minaur, prima di rivoltare il match in proprio favore e chiudere i conti 4-6, 7-5, 6-1. Domenica andrà in scena la finale più attesa e soprattutto la sfida dei sogni, quella tra i primi due giocatori del mondo, Nadal e Djokovic. In attesa di rivederli, magari fra tre settimane, sul cemento di Melbourne.