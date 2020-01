Anche la seconda giornata delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2020, è stata condizionata dalla terribile situazione climatica che sta colpendo l'Australia. Le partite in programma a Melbourne Park sono state rinviate di tre ore a causa della pessima qualità dell'aria, definita "unhealthy". Una volta cominciati gli incontri, verso le 13 locali, si è dovuto interrompere forzatamente per la forte pioggia che si è abbattuta sulla città. Questo potrebbe far migliorare la qualità dell'aria, che però anche nel tardo pomeriggio australiano era ancora "non salutare". Gli incendi che stanno devastando il Paese stanno condizionando anche l'andamento dello Slam Down Under, il cui svolgimento al momento però non sembra essere a rischio a meno di clamorosi ribaltoni delle prossime ore. In serata, alla Rod Laver Arena, i big come Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams scendono in campo per un'esibizione benefica, il Rally for Relief, il cui incasso sarà devoluto in favore della ricostruzione delle terre distrutte dagli incendi.