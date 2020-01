Giornata da dimenticare per gli italiani impegnati nelle qualificazioni maschili agli Australian Open, primo Slam dell'anno, in programma da lunedì a Melbourne. Turno decisivo fatale per Lorenzo Musetti, Matteo Viola e Lorenzo Giustino. Musetti, campione junior nel 2019 e in gara con una wild card, ha forse pagato un po’ la stanchezza soprattutto mentale per il gran match vinto venerdì con il romeno Copil, numero 154, dopo ave recuperato dal 2-5 nel terzo set. Il 17enne di Carrara, numero 361 del ranking mondiale, ha infatti ceduto per 6-4, 7-6, in un’ora e 35 minuti di gioco, all’olandese Tallon Griekspoor, numero 175 Atp, fallendo tre opportunità di trascinare il match al terzo set (nel 12° gioco e due nel tie-break). Seconda qualificazione a Melbourne sfumata per Viola, che aveva conquistato il main draw nel 2012: il 32enne mestrino, numero 231 del ranking mondiale, è stato sconfitto per 6-2, 6-3, in appena 65 minuti di partita, dal cileno Alejandro Tabilo, numero 208 Atp.

Ha lottato per oltre due ore ed un quarto ma non è bastato a Giustino, mai così avanti nelle qualificazioni a Melbourne: il 28enne napoletano, numero 149 del ranking mondiale, è stato battuto per 6-2, 1-6, 7-6 dall’argentino Marco Trungelliti, numero 210 del mondo. Restano dunque 8 gli azzurri nel tabellone principale degli Australian Open 2020: Berrettini, Fognini, Sonego, Sinner, Seppi, Travaglia, Caruso e Cecchinato.