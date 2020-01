Thiem non sbaglia, avanti Wawrinka

Dominic Thiem non trema e si qualifica per il 2° turno dello Slam Down Under. L'austriaco, 5^ testa di serie, ha superato 6-3, 7-5, 6-2 il francese Adrian Mannarino (43) in due ore e 20' di gioco. Perde un set lo svizzero Stan Wawrinka (15 del seeding) contro il bosniaco Dzumhur, mentre va spedito Roberto Bautista Agut (9), che conferma lo splendido momento di forma visto in ATP Cup battendo in tre set il connazionale Lopez. Decisi anche i rivali di Federer (Krajinovic), Djokovic (Ito) e Berrettini (Sandgren).